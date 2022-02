Pnrr, la Provincia in campo con tre progetti

L'ente candidato per realizzare una nuova scuola e due impianti sportivi. Un ufficio di supporto per i Comuni del territorio

GROSSETO — La Provincia di Grosseto ha candidato tre progetti nell'ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: si tratta di una scuola e due impianti sportivi. Lo rende noto un comunicato dell'ente.

“A partire dal giorno successivo all'insediamento – spiega il presidente della Provincia Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – ho iniziato ad attivare tutti gli strumenti perché i nostri territorio si candidassero ad essere protagonisti del Pnrr. Ne abbiamo bisogni e sono consapevole della necessità e dell'utilità di essere presenti anche noi nel processo di ricrescita del Paese.

La Provincia è partita subito mettendo in campo la proposta di ricostruire una grande e bella scuola superiore a Arcidosso e predisponendo altri due progetti sul bando dedicato alle strutture sportive e palestre che è in scadenza il 28 Febbraio. Noi ci siamo e non staremo fermi a lamentarci.”

"La Regione Toscana - si legge nella nota - ha assegnato alla Provincia di Grosseto due esperti Pnrr con funzioni di sostegno tecnico e amministrativo nei progetti finanziati dall’Unione Europea con le risorse del Next Generation EU. Gli esperti si occuperanno anche di monitorare avvisi e bandi riguardanti le singole Missioni del Pnrr rivolte anche agli enti locali e gli altri enti pubblici e privati del territorio. Oltre ai progetti predisposti autonomamente, la Provincia di Grosseto è impegnata a rendere operativo un ufficio con tecnici qualificati per tutti i piccoli Comuni del territorio in grado di aiutarli nelle varie fasi di realizzazione dei progetti Pnrr a partire dalla predisposizione della domanda fino al supporto al responsabile del procedimento, il monitoraggio e la rendicontazione. Per tutti coloro che avessero la necessità di supporto la Provincia di Grosseto è a disposizione al seguente indirizzo e-mail: presidente@provincia.grosseto.it".