Attualità martedì 30 giugno 2020 ore 18:00

Grosseto resiste al Covid, zero casi

L'Asl sud est non segnala nuovi tamponi positivi nel territorio grossetano. In Toscana due nuovi casi e zero decessi