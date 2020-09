Risalgono i contagi nel grossetano, 4 in 24 ore

Dopo lo zero di ieri, il bollettino dell'epidemia segna una ripresa dei casi di positività. Non sono stati segnalati ulteriori decessi

GROSSETO — Dopo la tregua di ieri, la Asl Sud Est ha segnalato quattro nuovi casi di positività al Covid in provincia di Grosseto a fronte dei 40 in più segnalati dal bollettino regionale in tutta la Toscana.

I nuovi casi sono stati individuati in diversi Comuni del territorio: a Grosseto una donna di 51 anni di ritorno dalla Sardegna, ad Arcidosso un uomo di 63 anni contatto di un altro caso positivo, a Castel del Piano un uomo di 63 anni anche luo contatto di caso e a Massa Marittima una donna di 80 anni contatto di una persona rientrata dalla Macedonia.

La Asl spiega di aver intensificato il tracciamento dei contatti stretti che ha evidenziato per il momento, 19 contatti per i casi di Grosseto, 10 contatti per i casi di Arezzo, 3 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

A oggi in tutto il territorio dell'azienda sanitaria ci sono 2.522 persone in isolamento domiciliare, 3 ricoverati nelle malattie infettive dell'ospedale Misericordia di Grosseto e 3 nelle malattie infettive del San Donato di Arezzo.