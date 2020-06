Sei giorni senza nuovi contagi Covid

2 giugno, centrodestra in piazza tra assembramenti e selfie

A Grosseto e provincia sesto giorno consecutivo senza nuove positività al coronavirus. Nel frattempo aumentano i guariti. I dati della Ausl

GROSSETO — Anche oggi, per il sesto giorno consecutivo, dall'Azienda Usl Toscana Sud Est non arrivano notizie di nuove positività al coronavirus a Grosseto e provincia. In totale le persone contagiate dal virus dall'inizio dell'emergenza coronavirus nel grossetano sono state 393, le vittime 23, i guariti 535.

L'Ausl conta ad oggi, nel territorio di sua competenza - province di Siena, Arezzo e Grosseto - 103 persone attualmente positive e ben 1.311 giudicate guarite, 6 in più rispetto a ieri.

In Toscana si contano ad oggi 10.117 casi di positività al coronavirus rilevati dall'inizio dell'epidemia, 10 in più rispetto a ieri. Fra questi ben 8.053 persone sono state dichiarate guarite. Mentre i decessi sono stati ad oggi 1.053.