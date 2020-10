Sette bambini tra i nuovi casi di Coronavirus

Nuovo Dpcm, Conte: «Non faccio previsioni per Natale»

Tra ieri e oggi altre 27 persone residenti nel grossetano sono risultate positive al Covid. La Toscana sfiora i mille casi

GROSSETO — Nelle ultime ventiquattro ore in Toscana si sono sfiorati mille nuovi casi di Coronavirus (986) e si sono registrati 12 decessi attribuibili al virus.

Stando ai dati forniti dall'Asl sud est, in provincia di Grosseto, tra ieri e oggi, altre 27 persone sono risultate positive al Covid.

Tra queste ci sono anche cinque bambini tra 1 e 10 anni e due ragazzine di 13 e 15 anni. I nuovi positivi sono tutti in isolamento domiciliare tranne tre persone di 66, 70 e 89 anni, che sono ricoverate in ospedale.

I nuovi casi sono distribuiti tra i Comuni di Castel Del Piano (1), Arcidosso (1), Massa Marittima (1), Orbetello (1), Monte Argentario (2), Grosseto (5), Follonica (16).

Il dipartimento di prevenzione ha disposto l'isolamento domiciliare di 23 persone perché contatti stretti delle persone risultate positive. Ad oggi, nei territori dell'Asl sud est (province di Siena, Arezzo e Grosseto), si contano 4.847 persone in isolamento domiciliare perché contatti di un caso già noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono: 1.851 a domicilio, 22 nelle strutture di cure Intermedie e 28 in albergo sanitario.

Nell'ospedale di Grosseto ci sono 14 ricoverati in malattie infettive e 2 in terapia intensiva.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di 2446 tamponi.

Non si registrano nuovi decessi in provincia di Grosseto, ma nel resto della Toscana sono 12 quelli avvenuti tra ieri e oggi e attribuibili al Covid: 6 uomini e 6 donne con un’età media di 87 anni residenti nelle province di Firenze (4), Pistoia (2), Massa Carrara (1) e Arezzo (2).