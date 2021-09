Su 230 tamponi 8 sono positivi

Coronavirus, nuovo aggiornamento sull'andamento dell'epidemia in provincia di Grosseto. I dati su contagi e ricoveri

GROSSETO — Su 230 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore in provincia di Grosseto, 8 sono risultati positivi al Coronavirus.

I dati che fotografano le ultime 24 ore sul fronte Covid in provincia di Grosseto emergono dal report dell'Asl sud est. Le 8 nuove positività sono distribuite tra i comuni di Grosseto (4), Castiglione della Pescaia, Roccastrada, Santa Fiora e Scansano.

Il bollettino redatto dall'Asl fa inoltre il punto sui ricoveri nelle aree Covid presenti negli ospedali del territorio. Il Misericordia ospita 26 pazienti, 3 dei quali in terapia intensiva.

Il report non segnala nuovi decessi collegabili al virus in provincia di Grosseto. Per leggere i dati aggiornati sul Covid in Toscana cliccate qui.