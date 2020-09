Tre nuovi positivi al Covid nel grossetano

L'Asl sud est ha accertato tre nuovi casi in provincia e rilevato due contatti per i quali è scattato l'isolamento. 90 nuovi positivi in Toscana

GROSSETO — L'Asl sud est segnala tre nuovi casi di Coronavirus in provincia di Grosseto. Nel report odierno sulla diffusione del virus, infatti, l'azienda sanitaria inserisce tra i contagi accertati nelle ultime ventiquattro ore mediante tampone, una donna di 58 anni di Monte Argentario, una donna di 59 di Pitigliano e un ragazzo di 24 anni di Grosseto.

L'attività di tracciamento dei contatti ha evidenziato per il momento due contatti per i casi grossetani, che sono già stati posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est sono 2.179 le persone sono in isolamento domiciliare perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 9 ricoverati in Malattie infettive all’ospedale Misericordia di Grosseto, 6 in malattie infettive e 4 in terapia intensiva dell’ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 1.914 tamponi.

I nuovi contagi emersi in provincia rientrano tra i 90 rilevati in Toscana tra ieri e oggi segnalati nel report regionale. Sempre secondo il bollettino diffuso dall'ente, da inizio epidemia nella nostra Regione sarebbero risultate positive al Coronavirus 13.304 persone, 546 in provincia di Grosseto.

I nuovi positivi hanno una età media di 38 anni. Il 71 per cento di loro è asintomatico, il 23 per cento presenta lievi sintomi. Sei casi sono ricollegabile a rientri dall'estero. Due casi sono stati individuati grazie ai controlli attivati nei porti e nelle stazioni.

Il report regionale non segnala nuovi decessi collegabili al Covid in Toscana. Nella nostra regione le persone attualmente positive al virus sono 2.588.