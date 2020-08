Il virus colpisce ancora, due casi e un decesso

Conte: «Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare»

Il dati aggiornati alle ultime 24 ore segnalano 11 nuovi contagi in Toscana e una vittima in provincia di Grosseto: si tratta di un uomo di 89 anni

GROSSETO — Il report della Regione sull'andamento dell'epidemia Covid in Toscana, relativo alle ultime 24 ore, segnala 11 nuovi casi in Toscana, due dei quali in provincia di Grosseto, dove si registra anche il decesso di un uomo di 89 anni, 25esima vittima da inizio epidemia.

Stando ai dati forniti dalla Regione, con i nuovi casi segnalati, nel Grossetano il totale delle persone che hanno contratto il Covid sale a 410 (l'Asl sud est ha conteggiato 414 casi totali al 31 luglio)

I nuovi casi sono suddivisi tra le province di Firenze, Prato, Lucca, Livono e Grosseto. Da inizio emergenza il Coronavirus ha contagiato 10.519 persone in Toscana. Di queste 8.977 sono guarite (tre in più ripetto a ieri), mentre quelle attualmente positive sono 405.

Il report della Regione segnala anche il decesso di un uomo di 89 anni in provincia di Grosseto. Nessun altro decesso nel resto della Toscana, dove le vittime del virus, da inizio epidemia, sarebbero 1137.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 18 (1 in più rispetto a ieri), mentre 387 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi.