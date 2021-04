Manutenzione stradale, finanziati 5 interventi

Dalla Regione arrivano 250mila euro per lavori sulle viabilità comunali di Monterotondo Marittimo, Sorano, Arcidosso, Seggiano e Roccalbenga

MONTEROTONDO MARITTIMO — La Regione stanzia 250mila euro per la manitenzione straordinaria di cinque strade comunali di Monterotondo Marittimo, Sorano, Arcidosso, Seggiano e Roccalbenga che riceveranno un contributo di 50mila euro ciascuno.

Lo annuncia in una nota la consigliera regionale Donatella Spadi, vicepresidente della commissione consiliare per la tutela e la valorizzazione delle Aree Interne.

“Grazie ad una norma prevista nelle legge finanziaria regionale 2021 e approvata dal Consiglio regionale - spiega Spadi- la Regione ha messo a disposizione 1,5 milioni di euro per aiutare i piccoli comuni della Toscana nella manutenzione straordinaria della propria viabilità cofinanziando all’80% delle spese. In molti casi si tratta di interventi che le amministrazioni comunali non avrebbero potuto realizzare con le sole risorse dei propri bilanci. Nella nostra provincia saranno finanziati 5 interventi, che dovranno essere cantierati entro l’estate, nei Comuni di Monterotondo Marittimo, Sorano, Arcidosso, Seggiano e Roccalbenga con un impegno complessivo di 250.000 euro di risorse regionali.”

“Anche se le strade comunali non rientrano nelle competenze della Regione – spiega Spadi – la Toscana ha scelto con lungimiranza di aiutare i Comuni più piccoli con un sostegno concreto. Purtroppo non tutti i Comuni che avevano presentato la domanda potranno accedere al finanziamento per esaurimento delle risorse ma abbiamo già previsto il rinnovo di questa misura anche nel 2022 con la priorità per i Comuni che non hanno avuto il cofinanziamento in precedenza. C’è poi il caso molto particolare del Comune di Semproniano che risulta l’ultimo in graduatoria e che riceve le risorse residue rimaste a disposizione che purtroppo non sono sufficienti”.

Ecco gli interventi che beneficeranno del finanziamento: a Monterotondo Marittimo la nuova bitumatura e il rifacimento dei marciapiedi in via dei Griccioni; a Sorano la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della strada comunale della Vaiana; ad Arcidosso la manutenzione straordinaria di via Risorgimento; a Seggiano la manutenzione straordinaria di due tratti della strada delle Capanne e della strada della Sugherella; a Roccalbegna i lavori di manutenzione straordinaria sulla strada comunale Riccione.