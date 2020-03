Positivo un altro operatore della Pianese

E' uno dei 23 i nuovi casi positivi al coronavirus Covid-19 registrati tra ieri sera e oggi in Toscana e confermati dalla Regione

PIANCASTAGNAIO — Sono 23 i nuovi casi positivi al coronavirus Covid-19 registrati tra ieri sera e oggi in Toscana e confermati dalla Regione.

Tra questi anche un uomo di 58 anni di Piancastagnaio, un operatore dell’unione sportiva pianese, in isolamento domiciliare e in condizioni di salute stazionarie.

A oggi in Toscana sono 61 i tamponi complessivi risultati positivi al test del Coronavirus “Covid-19”.

Dal monitoraggio giornaliero risulta che in Toscana ci sono - a oggi giovedì 5 marzo – 1039 persone in isolamento domiciliare di cui 478 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl. Si tratta di 323 casi nella Asl centro (Firenze - Empoli - Prato - Pistoia), di 56 casi nella Asl nord ovest (Lucca - Massa Carrara - Pisa - Livorno) e di 99 casi in quella sud est (Arezzo - Siena - Grosseto).