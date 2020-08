E' morto l'ex sindaco Francesco Serafini

Era stato anche assessore regionale tra gli anni Settanta e Ottanta e dirigente del Pci. Aveva 73 anni. Rossi: "Rivoluzionario di professione"

PIANCASTAGNAIO — La comunità dell'Amiata è in lutto per la scomparsa a 73 anni di Francesco Serafini, ex sindaco di Piancastagnaio, ex assessore regionale ed ex segretario del PCI dell'Amiata. Poche settimane fa era stato presentato un suo libro sulle lotte che nel 1969 videro protagonisti gli amiatini contro la disoccupazione.

In un post su Facebook, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha espresso il proprio cordoglio per la sua scomparsa. "È morto Francesco Serafini. Segretario del PCI dell’Amiata, sindaco di Piancastagnaio e assessore regionale tra gli anni Settanta e Ottanta. Alla sua famiglia esprimo tutta la mia vicinanza e il mio cordoglio. Serafini è stato un rivoluzionario di professione, figlio del socialismo italiano, un intellettuale di quel "tipo nuovo" mai settario e sempre in connessione con le persone, i lavoratori, i giovani e i loro bisogni. Mi piace ricordarlo con la "tenda rossa" nome di una battaglia fondamentale per il territorio senese e per tutta la toscana meridionale della fine dei Sessanta. In quei giorni i disoccupati dell’Amiata grazie al partito e a dirigenti come Serafini seppero organizzarsi e scendere in città, integrando le loro rivendicazioni con i processi di trasformazione più avanzati del movimento operaio e mezzadrile. Francesco proprio di recente aveva raccolto i documenti di quella lotta di popolo in un bellissimo volume, non solo esercizio di memoria ma esortazione a uno stile di lotta mai di nicchia e mai frammentario, in grado di intrecciare i movimenti più profondi e dinamici della società".