Maltempo, temporali in arrivo

La sala regionale della protezione civile ha emesso un'allerta meteo per la giornata di domani. Previste precipitazioni di forte entità

SANTA FIORA — La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo, con validità dalle 13 alle 21 di domani, giovedì 22 agosto, per piogge e per temporali localmente anche di forte intensità previsti nelle zone interne delle province centro-meridionali della Toscana in particolare nel pomeriggio.

L'allerta meteo riguarda non solo i territori dell'Amiata ma anche altri territori interni della Toscana centrale e quella del sud. Escluse dall'allerta le coste e il nord della regione.