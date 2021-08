Sabato di fuoco, le fiamme divorano i boschi

Ponte di Genova, Cartabia: «Non c'è mai stato il rischio di prescrizione per il processo»

Elicottero in volo per fronteggiare un incendio che brucia terreni incolti e zone boscate a Catabbio. Sul posto volontari e operai forestali

SEMPRONIANO — Un elicottero si alza in volo per fronteggiare un incendio che sta bruciando terreni incolti e zone boscate a Catabbio.

Sul posto operano i volontari dell'antincendio e gli operai forestali dell'Unione Comuni del Fiora, con il supporto del mezzo aereo regionale.

Quello divampato a Semproniano è solo uno dei fronti attivi in questo sabato di fuoco in Toscana: bruciano anche le colline di Camaiore tra Orbicciano e Valpromaro e i boschi in località La Chiusa, a Calenzano, dove un'auto ha preso fuoco e le fiamme, dall'autostrada, si sono estese alla vegetazione.