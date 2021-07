Covid, altri 36 positivi in provincia di Siena

«È la mia ragazza», il coming out di Lucilla Boari

Il virus è stato riscontrato in 16 Comuni. Il contagio dilaga soprattutto tra i giovani. Aumentano i ricoverati a "Le Scotte"

SIENA — Sono 36 i nuovi positivi in provincia di Siena. Il virus è stato riscontrato in 16 Comuni del territorio.

Intanto oggi la Asl ha fornito il report sulle vaccinazioni. In provincia sono state somministrate complessivamente 259.070 dosi con 109.627 senesi completamente immunizzati.

Nelle media il numero dei tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore, infatti, la Asl ha controllato 701 persone e 6 senesi sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Andando ad analizzare la fascia d'età si nota come i giovani sia i più colpiti dal virus. Rispetto ai 36 contagi in 24 hanno un'età inferiore a 34 anni, mentre 5 sono i quarantenni.

Sul fronte dei ricoveri, al "San Donato" di Arezzo ci sono sempre 2 pazienti, compreso un caso in "Rianimazione". Al "Misericordia" di Grosseto, invece i degenti salgono a quota 15 (ieri erano 12), con un contagiato ricoverato in "Terapia Intensiva".

A "Le Scotte" di Siena ci sono 6 pazienti in bolla Covid.

Le persone attualmente positive in tutta la provincia sono 402 (36 in più del giorno precedente), mentre salgono da 575 a 679 i senesi che si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nella Asl Toscana Sud Est i contagiati odierni sono 106 (ieri erano 139) e di questi 40 risiedono nell'Aretino, 36 nel Senese, 29 nel Grossetano e 1 extra Asl.

Sono 720 i positivi odierni in Toscana. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.

Ecco i Comuni della provincia dove sono stati riscontrati i nuovi casi