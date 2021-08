Schianto con la moto, tragica fine per un 32enne

Renzo Piano alla camera ardente di Gino Strada: «Mi chiamava 'geometra', era un combattente per la pace»

La tragedia sulla Regionale 429 a Radda in Chianti. I sanitari intervenuti sul posto hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo

RADDA IN CHIANTI — Drammatico schianto per un giovane centauro in questa domenica pomeriggio di metà estate.

Il 118 dell'Asl Toscana sud est è intervenuto per una chiamata, poco prima delle 18, per un incidente sulla strada regionale 429, a Radda in Chianti.

I sanitari del 118 hanno constatato il decesso di un uomo di 32 anni, che si trovava sulla moto finita fuori strada.