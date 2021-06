Attività estive per i piccoli da 0 a 6 anni

Dal 5 al 30 luglio organizzate da nidi e scuole dell'infanzia comunali. La domanda entro il 16 giugno

SIENA — Tornano le attività ludico-ricreative estive per i piccoli da 0 a 6 anni organizzate nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali. Lo scorso 31 maggio la Giunta ha approvato, su proposta dell’assessore ai Servizi all’Infanzia, Paolo Benini, l’organizzazione delle attività ludico-ricreative al termine dell’anno scolastico e, più precisamente, dal 5 al 30 luglio per venire incontro alle esigenze dei genitori impegnati al lavoro durante il periodo estivo.

"Si tratta di un’opportunità importante per le famiglie, frutto di un grande sforzo organizzativo da parte del Comune, visto il periodo di pandemia – spiega Benini – per garantire sia una migliore conciliazione dei tempi di vita familiare e lavorativa sia per la socializzazione dei nostri piccoli. In questo senso ci aspettiamo grande senso di responsabilità sul rispetto delle misure anti Covid da chi parteciperà alle iniziative".

Per lo svolgimento saranno, infatti, utilizzati gli spazi all'aperto delle strutture educative nel rispetto delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza Covid” .

Il servizio avrà luogo per 4 settimane (dal 5 al 30 luglio) dal lunedì al venerdì con orario 7,40 - 13,30 per i nidi, e 8 -13 per le scuole dell’infanzia.

La domanda di partecipazione potrà essere inviata, entro il prossimo 16 giugno, per PEC a comune.siena@postacert.toscana.it, oppure manualmente all'Ufficio Protocollo - Il Campo, 1 – aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30, e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16,30.

Maggiori informazioni sul portale web dell’Amministrazione agli indirizzi https://www.comune.siena.it/La-Citta/Istruzione/Infanzia/Estate-0-6/Nidi-Comunali e https://www.comune.siena.it/La-Citta/Istruzione/Infanzia/Estate-0-6/Scuole-dell-infanzia