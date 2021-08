​Centro di vaccinazione diffusa alle Scotte

E' stata firmata la convenzione tre Asl Toscana sud est, che metterà a disposizione i professionisti, ed Aou Senese, che fornirà invece gli spazi

SIENA — Un nuovo centro di vaccinazione diffusa sarà operativo a partire dal 1 settembre all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. E' frutto dell'accordo sottoscritto da Azienda Usl Toscana sud est e Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Quest'ultima metterà a disposizione gli spazi dove ad operare saranno invece i professionisti dell'azienda sanitaria. I locali saranno quelli dell’ex pronto soccorso, già utilizzati fin dall’avvio della campagna di vaccinazione lo scorso 27 dicembre. Il centro sarà inserito nella regolare programmazione accessibile dal portale di prenotazione regionale.

“Grazie all’accordo tra le nostre aziende – afferma Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana sud est – Siena manterrà il suo centro vaccinale in un luogo di facile accessibilità e che ha anche un alto valore simbolico, per il senso di cura e attenzione ai bisogni dei cittadini rappresentato dal policlinico senese. Il nostro impegno comune per estendere la campagna di vaccinazione di massa non si ferma, nella convinzione che la capacità del sistema sanitario pubblico di fare squadra sia un’arma fondamentale per combattere la pandemia”.

“La collaborazione tra aziende sanitarie, soprattutto nella stessa area vasta, è fondamentale per rispondere prontamente alle necessità dei cittadini – aggiunge il professor Antonio Barretta, direttore generale Aou Senese – dal 27 dicembre 2020 ad oggi, abbiamo contribuito alla campagna vaccinale con oltre 77mila dosi somministrate: un risultato che ha comportato un importante impegno organizzativo grazie ai professionisti che hanno risposto con grande senso di responsabilità, consapevoli del fatto che il nostro contributo avrebbe consentito di raggiungere prima la copertura vaccinale di una percentuale elevata di popolazione”.

“Questa collaborazione e l’attivazione del centro di vaccinazione diffusa, dove noi mettiamo a disposizione gli spazi e l’Ausl il personale– conclude Barretta - consentirà ai nostri professionisti, che ringrazio per quanto fatto in questi mesi, di tornare a svolgere le proprie attività istituzionali anche per contribuire a ridurre le liste di attesa”.