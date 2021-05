Commercio digitale, al via un corso formativo

Omicidio Cerciello, la vedova in lacrime: «Questa sentenza non mi riporterà Mario»

Lezioni gratuite online per 15 disoccupati, inoccupati o inattivi. Iscrizioni entro il 21 maggio. Tutte le informazioni tramite l'Agenzia Cescot

SIENA — Prenderanno il via ad inizio giugno le lezioni del corso gratuito on line ”CO.DI.C.E. – Comunicazione digitale e commercio elettronico”, grazie al quale si andranno a formare figure che siano in grado di sviluppare un’applicazione di e-commerce basata su un piano di marketing e su un’organizzazione della rete commerciale nell’ambito della filiera dell’agribusiness.

Al termine del corso, previa ammissione e superamento dell’esame finale, ai partecipanti sarà rilasciato un Certificato di Competenze riconosciuto dalla Regione Toscana.

Il corso è rivolto a 15 disoccupati inoccupati o inattivi iscritti a uno dei Centro per l’Impiego ai sensi della normativa vigente. Per loro la formazione sarà gratuita in quanto promosso dal POR FSE 2014/2020 e finanziato con le risorse FSC rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, approvato con Decreto Dirigenziale n. 21486 del 10/12/2020.

Le iscrizioni si raccolgono entro il 21 maggio 2021 (ore 13) tramite l’Agenzia Cescot Siena (0577/252233, 0577/252263, www.cescot.siena.it).

Mercoledì 12 maggio alle 11 si terrà un seminario informativo on line sulla piattaforma Google Meet. Gli interessati dovranno digitare il link: meet.google.com/mvj-wypo-yrv e poi chiedere di partecipare.