Covid, pochi casi nel Senesi e molti in Valdelsa

Il contagio è stato riscontrato in 10 Comuni della provincia. Positivi al minimo storico nel capoluogo. I ventenni i più colpiti dal virus

SIENA — Sono solo 17 i casi di Coronavirus in provincia di Siena, la metà di quelli riscontrati ieri. Il virus è stato individuato su 10 Comuni del territorio. Il capoluogo è ai minimi storici. Oggi, infatti 1 solo caso è stato accertato a Siena città. Discorso inverso per quanto riguarda la Valdelsa che continua a sommare contagiati.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 765 tamponi e la Asl ha dichiarato definitivamente guariti 29 senesi.

Per quanto riguarda la fascia d'età, oggi, i 20enni risultano quelli più contagiati.

Sul fronte ricoverati al "San Donato" di Arezzo ci sono 91 pazienti (1 in più del giorno precedente) e di questi 79 si trovano nei reparti Covid e 12 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti scendono a 32 (ieri erano 37) compresi i 12 in "Rianimazione".

A "Le Scotte" di Siena ci sono 83 ricoverati (1 in meno del giorno precedente) e di questi 14 si trovano in condizioni più gravi.

Attualmente sono 894 i senesi ancora positivi, mentre in 2.071 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'Area Vasta ci sono 154 nuovi casi (20 in più del giorno precedente) e di questi 97 sono residenti in provincia di Arezzo, 17 nel Senese, 38 nel Grossetano e 2 extra Asl.

In Toscana poco più di 500 nuovi contagiati. Clicca qui per il dato regionale sul Coronavirus.

Ecco i nuovi casi riscontrati in provincia di Siena.