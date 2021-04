Covid, 31 nuovi positivi e 36 guariti

I numeri migliorano in tutto il territorio provinciale. Il capoluogo è calato dai 33 casi di ieri ai 6 di oggi. Meglio anche la Val d'Elsa

SIENA — Sono 31 i nuovi positivi nella provincia di Siena (ieri erano 75), per i quali sono stati effettuati 620 tamponi (ieri erano 933). Le persone positive in carico alla Asl sono 1525. Oggi si registrano 36 guarigioni.

La situazione è in miglioramento: in Valdichiana Senese, per esempio, non ci sono nuovi casi rispetto a ieri e anche la Val d'Elsa sembra reagire al Covid. Il capoluogo è passato da 33 a 6.

Ecco i nuovi casi suddivisi per Comune in base ai dati forniti dalla Asl Toscana sud est

Comune Nuovi Casi Abbadia San Salvatore 2 Casole D'Elsa 1 Colle Di Val D'Elsa 7 Monteriggioni 3 Monteroni D'Arbia 4 Poggibonsi 2 Rapolano Terme 2 San Gimignano 3 Siena 6 Sovicille 1

Per una panoramica sui dati regionali relativi alla diffusione del Covid, clicca qui