Covid, altra impennata di casi nel Senese

Sono 105 i nuovi positivi. Tanti contagiati nel capoluogo e in Valdelsa. Critica la situazione a Poggibonsi. Aumentano i ricoveri negli ospedali

SIENA — Il Coronavirus torna ad insidiare la provincia di Siena. Sono 105 i nuovi positivi, ben 38 in più del giorno precedente.

In totale sono 22 i comuni del Senese dove sono stati individuati nuovi positivi.

Il capoluogo, con alti 28 casi, è il Comune con il maggior numero di contagiati. Tanti malati anche a Poggibonsi (16) ed in tutta la Valdelsa (31).

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.816 tamponi e la Asl ha dichiarato definitivamente guarite 47 persone.

Per quanto riguarda la fascia d'età, oggi, i 50enni risultano quelli più contagiati.

Aumenta la pressione sul "San Donato" di Arezzo dove ci sono 128 ricoverati (3 in più del giorno precedente) e di questi 104 si trovano nei reparti Covid e 24 in "Terapia Intensiva" che è al completo. Al "Misericordia" di Grosseto ci sono 85 degenti ( come ieri) compresi i 17 in "Rianimazione".

Attualmente sono 1.495 i senesi ancora positivi, mentre in 3.356 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'Area Vasta ci sono 277 nuovi casi (ben 75 in più di ieri) e di questi 115 sono residenti in provincia di Arezzo, 105 nel Senese, 56 nel Grossetano e 1 extra Asl.

Torna a salire il contagio anche nel resto della Toscana, che rischia concretamente di restare in zona rossa anche la prossima settimana. Clicca qui per il dato regionale sul Coronavirus.

Ecco i nuovi casi riscontrati in provincia di Siena.