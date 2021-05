Covid, nel Senese 23 nuovi casi e 16 guariti

Aggiornato il dato di ieri: in provincia 18 positivi (alle 14). Oggi lieve aumento. Il dato maggiore a Colle, seguita dal capoluogo

SIENA — La rilevazione dei casi Covid ieri si era fermata a 4 positivi. Ma soprattutto, per problemi tecnici, alle 10 del mattino. Oggi è arrivato l'aggiornamento effettivo, alle 14 come di consueto, ed emerge che sabato 30 maggio i contagiati, in tutta la provincia, sono stati in totale 18.

Oggi i nuovi casi sono stati invece 23 su 542 tamponi effettuati. I guariti sono 16. Il dato più alto registrato a Colle (6), seguita dal capoluogo (4). In carico la Asl ha ancora 502 persone.

La situazione ricoveri al "San Donato" di Arezzo. Attualmente ci sono 39 pazienti e di questi 30 si trovano in "Malattie Infettive-Pneumologia" (come ieri) e 9 in "Terapia Intensiva" (1 in meno del giorno precedente). Purtroppo però oggi c’è stato un altro decesso: un 56enne morto in seguito alle complicazioni del virus.

Un degente in meno al "Misericordia" di Grosseto dove ci sono 31 malati, compresi gli 8 in "Terapia Intensiva". Stazionaria la situazione a "Le Scotte" dove ci sono 36 ricoverati e di questi 9 si trovano in condizioni più gravi.

Nell'Area Vasta ci sono 66 nuovi positivi e di questi 27 sono residenti in provincia di Arezzo, 23 nel Senese, 16 nel Grossetano.

Covid, in Toscana 8 morti e 532 ricoverati. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.

Nuovi casi per Comune della provincia di Siena