Covid, tra i 775 nuovi positivi moltissimi ragazzi

Il virus in 34 Comuni del Senese. Nel capoluogo ed in Valdelsa il maggior numero di casi. Somministrate quasi 115mila terze dosi di vaccino

SIENA — Tornano a salire i casi di Coronavirus in tutta la provincia di Siena. Alle 24 di ieri, infatti, erano stati individuati altri 775 positivi, contro i 296 del giorno precedente.

Il dato emerge dalla lettura di 6.269 tamponi effettuati (ieri 2.290) di cui 1.075 molecolari e 5.194 antigenici rapidi, quelli che si comprano in farmacia.

I Comuni più colpiti dal virus sono il capoluogo con altri 188 casi, seguito da Poggibonsi con 116 e Colle Valdelsa con 54.

Rispetto ai 775 nuovi positivi in 197 sono minorenni; 126 ragazzi tra 19 e 34 anni, 186 tra 35-49 anni; 137 tra 50 e 64 anni; 66 tra 65-79 anni e 32 over 80.

Aumenta ancora il numero dei ricoverati a "le Scotte". L'Azienda Ospedaliera Universitaria informa che ci sono 98 pazienti (ieri 95) e di questi 5 si trovano in Terapia Intensiva, 40 nel setting di media intensità, 51 in degenza ordinaria (+3) e 2 in area pediatrica. Rispetto a ieri ci sono stati 8 ingressi, 4 dimissioni e 1 decesso.

I ricoverati a "Le Scotte" provengono da Area Senese: 38 - Alta Valdelsa: 27 - Amiata/Val d'Orcia/Valdichiana Senese: 23; - Provincia di Arezzo: 3; Firenze: 3; Livorno 1; Grosseto 1; Campania 2.

Per quanto riguarda la fascia d'età dei ricoverati tra 0 -18 anni ci sono 3 ricoverato e nessuno è vaccinato; tra 19-34 anni: 2 ricoverati di cui 1 non vaccinato; 35-49 anni: 7 ricoveri di cui 1 è vaccinato; 50-64 anni: 16 ricoverati di cui 10 vaccinati; 65-79 anni: 30 ricoveri, di cui 16 vaccinati; età superiore a 80 anni: 40 ricoveri, di cui 20 vaccinati.

Negli altri due nosocomi dell'Area Vasta la situazione vede al "San Donato" di Arezzo la presenza di 52 pazienti (ieri 57) e di questi 11 si trovano in "Terapia Intensiva" (due in meno del giorno precedente). L'azienda Sanitaria informa che tanto in bolla Covid quanto in "Rianimazione" il 65 percento dei ricoverati non è vaccinato.

Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti in area Covid sono 47 (il 65 percento non è vaccinato) mentre 8 si trovano in "Terapia Intensiva" (100 percento non è vaccinato). Sempre al nosocomio maremmano si segnala il decesso per Coronavirus di un uomo di 75 anni, vaccinato, con gravi patologie pregresse.

Aggiornata la situazione relativa alle vaccinazioni. In provincia di Siena sono state somministrate complessivamente 513.297 dosi. Di queste 207.251 come prima iniezione, 191.536 per il richiamo e 114.510 terze dosi.

Nella giornata odierna la Asl ha dichiarato guarite 977 persone. Attualmente sono 6.179 i senesi ancora positivi (ieri 6.265), mentre in 3.014 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

In tutta l'Area Vasta ci sono altri 2.902 positivi (ieri 998) e di questi 1.263 risiedono in provincia di Arezzo, 775 in quella di Siena, 710 nel Grossetano e 154 extra Asl.

Ecco il dettaglio, Comune per Comune, dei casi odierni nel Senese:

Abbadia San Salvatore 3 Asciano 13 Buonconvento 8 Casole D'Elsa 14 Castellina In Chianti 11 Castelnuovo Berardenga 29 Castiglione D'Orcia 6 Cetona 5 Chianciano Terme 6 Chiusdino 2 Chiusi 16 Colle Di Val D'Elsa 54 Gaiole In Chianti 11 Montalcino 14 Montepulciano 39 Monteriggioni 38 Monteroni D'Arbia 20 Monticiano 5 Murlo 4 Piancastagnaio 9 Pienza 4 Poggibonsi 116 Radda In Chianti 5 Radicofani 2 Radicondoli 15 Rapolano Terme 17 San Gimignano 21 San Quirico D'Orcia 8 Sarteano 13 Siena 188 Sinalunga 43 Sovicille 15 Torrita Di Siena 17 Trequanda 4