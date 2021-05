Covid, i nuovi casi sono 35 e i guariti 26

Curva del contagio raddoppiata rispetto al giorno precedente. Nel capoluogo altri sei malati, dato più alto a Poggibonsi con 11

SIENA — Sono 35 i casi di Coronavirus in provincia di Siena, il doppio di quelli riscontrati ieri (17). Il virus è stato individuato su 13 Comuni del territorio. Sei malati nel capoluogo. Di più a Poggibonsi: 11.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 805 tamponi e la Asl ha dichiarato definitivamente guariti 26 senesi.

Per quanto riguarda la fascia d'età, oggi, gli under 30 insieme ai 60enni risultano quelli più contagiati.

Al "San Donato" ci sono 86 pazienti (5 in meno del giorno precedente) e di questi 73 si trovano nei reparti Covid e 13 in "Terapia Intensiva". Ma è stato registrato un altro decesso: un 78enne. Al "Misericordia" di Grosseto i degenti restano a 33, compresi i 12 in "Rianimazione".

Attualmente sono 867 i senesi ancora positivi, mentre in 2.053 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Attualmente sono 1.317 gli aretini ancora positivi, mentre in 3.369 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'Area Vasta ci sono 121 nuovi casi (il giorno precedente 154) e di questi 65 sono residenti in provincia di Arezzo, 35 nel Senese, 21 nel Grossetano.

In Toscana 19 morti, scende a 37 anni l'età media dei nuovi positivi. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.

Nuovi casi per Comune della provincia di Siena