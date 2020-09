Covid, nuovi contagi fermi da due giorni

Anche nelle ultime 24, come in quelle precedenti, la Asl Sud Est non ha segnalato nuovi casi di positività al Coronavirus nel senese

SIENA — Covid, nel senese secondo i dati forniti alla Asl Sud Est relativi alle ultime 24 ore di monitoraggio, non ci sono stati altri casi di positività al Covid. In tutto il territorio di competenza dell'azienda sanitaria (Arezzo, Siena e Grosseto), infatti, sono stati 9 casi in tutto: 5 nell'aretino e 4 nel grossetano.

Intanto, la Asl spiega di aver intensificato il tracciamento dei contatti stretti che ha evidenziato per il momento, 19 contatti per i casi di Grosseto, 10 contatti per i casi di Arezzo, 3 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

A oggi in tutto il territorio dell'azienda sanitaria ci sono 2.522 persone in isolamento domiciliare, 3 ricoverati nelle malattie infettive dell'ospedale Misericordia di Grosseto e 3 nelle malattie infettive del San Donato di Arezzo.

In Toscana oggi la Regione segnala un decesso in più: si tratta di un uomo di 79 di Forte dei Marmi. Anche nel suo caso, come sempre quando si parla di decessi legati presumibilmente al Covid, sarà l'Istituto Superiore di Sanità ad avere l'ultima parola sull'attribuzione della morte al virus.