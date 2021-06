Covid, pochissimi casi e tanti guariti nel Senese

Gianni Morandi, l'incidente nel fuoco e la paura: «Urlavo e piangevo, non so come ho fatto a uscire dal braciere»

Il contagio è stato riscontrato in 3 Comuni del territorio. Attualmente ci sono ancora140 positivi in tutta la provincia

SIENA — Sono solo 3 i nuovi casi di Coronavirus in tutta la provincia di Siena. Il contagio è stato riscontrato in 3 Comuni:

- Chiusi 1 caso.

- Colle Valdelsa 1 caso.

- Sinalunga 1 caso.

Nelle ultime 24 ore, la Asl ha controllato 411 senesi ed in 21 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Diminuiscono i ricoveri negli ospedali. Al "piano zero" del "San Donato" di Arezzo, infatti, ci sono 8 pazienti, due in meno del giorno precedente. Al "Misericordia" di Grosseto le persone in degenza sono 12 e di queste 2 si trovano in "Terapia Intensiva".

Al "Santa Maria alle Scotte" di Siena i pazienti sono 15, compresi i 5 in "Rianimazione".

Attualmente ci sono ancora 117 senesi positivi mentre in 287 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta sono 7 i nuovi casi e di questi 3 sono residenti nell'Aretino, 3 nel Senese e 1nel Grossetano.

Drastico calo degli attualmente positivi in Toscana. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.