Covid, altri 37 positivi e 14 guariti nel Senese

Il virus dilaga tra i giovani. Nel capoluogo il maggior numero di contagiati. Alle Scotte ci sono 15 ricoverati e di questi 2 in Rianimazione

SIENA — Resta alto il contagio in provincia di Siena. Sono 37 i positivi odierni, 7 in meno rispetto al giorno precedente. Il virus è stato riscontrato in 14 Comuni del territorio con il capoluogo che ha fatto registrare il maggior numero di contagiati (8).

Calano i casi e calano anche i tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore, infatti, la Asl ha controllato 517 senesi (ieri 618) ed in 14 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Il vaccino resta l'arma più efficace per combattere il contagio. Oggi la Asl ha diffuso i, dati e attualmente ben 162.508 senesi hanno ricevuto la prima iniezione e in 125,132 hanno completato il ciclo con il richiamo.

Rispetto ai 37 casi di Coronavirus 8 sono riconducibili a ragazzi con un'età compresa tra 0 e 18 anni mentre 16 sono i 20enni, che continuano ad essere la fascia d'età con più contagiati. Proprio per arginare il più possibile questo fenomeno e limitare il contagio tra i giovani, da lunedì 16 agosto tutti i ragazzi da 12 a 18 anni potranno recarsi negli hub vaccinali e sottoporsi all'iniezione senza bisogno di prenotazione. Per ricevere una dose basta presentarsi al centro vaccinale muniti di documento di identità e tessera sanitaria. I minori dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori, o in alternativa da uno solo purché munito della delega del congiunto. E' possibile anche scaricare l'apposita autocertificazione dal portale regionale.

Sul fronte dei ricoveri presso i reparti Covid del "San Donato" ci sono 8 pazienti (2 in meno di ieri) e di questi 1 si trova in "Rianimazione".

Al "Misericordia" di Grosseto i malati sono 17 (ieri erano 21), con 2 contagiati in condizioni più gravi.

Al "Santa Maria alle Scotte" i ricoverati sono 15 e di questi 2 si trovano in "Terapia Intensiva".

Attualmente in tutta la provincia ci sono 576 positivi (ieri erano 557), mentre passano da 548 a 543 le persone che si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nella Asl Toscana Sud Est i contagiati odierni sono 114(ieri erano 145) e di questi 31 risiedono nell'Aretino, 37 nel Senese e 46 nel Grossetano.

In Toscana altri 819 positivi. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.

Ecco il dettaglio dei nuovi positivi in provincia di Siena.