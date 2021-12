Covid, tanti casi e computer Asl in tilt

In base al report regionale sono ben 1.368 i nuovi positivi in provincia di Siena. Nel capoluogo 301 nuovi contagi e 623 in Valdelsa

SIENA — L'enorme flusso dei dati relativi al contagio ha mandato in tilt i sistemi informatici della Asl e così l'azienda sanitaria comunica che è impossibilitata a fornire il report dei positivi riscontrati nel Senese. Cosa questa a dir poco incredibile alle soglie del 2022 e con una situazione sanitaria decisamente preoccupante. Tanto è che la Asl fornisce il dato su scala regionale che, come sanno bene i nostri lettori, è relativo alla mezzanotte del 29 dicembre.

Insomma a ieri sera in provincia di Siena erano stati riscontrati 1.368 positivi. Mai così tanti. Ad onor del vero questa impennata di contagi era attesa. Sì, perché è entrata in vigore l'ordinanza della Regione che conteggia anche i casi riscontrati attraverso il tampone antigenico rapido, quello che si compra in farmacia. In tutto questo va aggiunta la corsa ai tamponi che, di fatto, ha coinvolto tutta la provincia.

Nel report regionale vediamo che alle ore 24 del 29 dicembre a Siena città c'erano 301 nuovi positivi e ben 623 in Valdelsa con il picco registrato a Poggibonsi con 221 casi.

Scende il numero dei ricoverati a "Le Scotte". All'ospedale senese ci sono 45 pazienti (ieri 49) e di questi 4 si trovano in "Terapia Intensiva", 37nel setting di media intensità, 2 in degenza ordinaria e 2 in area Covid pediatrica. L'Azienda Ospedaliera Universitaria rende noto che rispetto a ieri ci sono stati 2 ingressi e 6 dimissioni.

Per quanto riguarda l'Area Vasta, aumenta il numero di ricoverati al "San Donato" dove ci sono 28 pazienti (ieri 25) e tra questi 2 si trovano in "Rianimazione" (ieri 4) e 26 in degenza Covid.

Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti sono 43 (ieri 37), compresi 8 casi in "Terapia Intensiva".

Nelle foto allegate la situazione di tutta la Toscana con il dettaglio dei casi riscontrati in provincia di Siena.