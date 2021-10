Covid, contagio al ribasso con 24 nuovi casi

La maggior parte dei positivi registrati a Colle ed Asciano. I guariti odierni sono 15. Già somministrate 736 terze dosi di vaccino

SIENA — Riscende il contagio da Coronavirus nel Senese. Sono 24 i nuovi positivi, 8 in meno rispetto al giorno precedente.

Nelle ultime 24 ore sono stati controllati 734 senesi (ieri 902) e di questi 15 sono risultati definitivamente guariti.

Oggi sono i 40enni i più colpiti dal virus.

Intanto, la Asl ha diffuso il bollettino settimanale relativo alle vaccinazioni. Sono partite già le terze dosi ai fragili, ad ospiti e operatori delle Rsa e da lunedì al personale sanitario. Ad oggi nel Senese sono state 356.597 le somministrazioni, di cui 190.851 prime dosi, 165.010 seconde e 736 terze.

Stabile la situazione dei ricoverati a "Le Scotte". All'ospedale senese ci sono 21 pazienti e di questi 4 si trovano in "Terapia Intensiva", 12 nel setting di media intensità, 5 in degenza ordinaria. L'Azienda Ospedaliera Universitaria rende noto che rispetto a ieri c'è stato un ingresso e una dimissione.

Per quanto riguarda l'Area Vasta, invece, al "San Donato" di Arezzo ci sono 10 pazienti (due in meno del giorno precedente) e di questi 7 (ieri 9) si trovano in degenza Covid e 3 in "Rianimazione" (uno in più di ieri). Al "Misericordia" di Grosseto i ricoverati sono sempre 9, nessun paziente è in "Terapia Intensiva".

Attualmente sono 501 i senesi ancora contagiati, mentre passano da 1.590 a 1.549 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i nuovi positivi sono 50 (ieri 49) e di questi 15 risiedono nell'Aretino, 24 nel Senese, 11 nel Grossetano.

Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.

Nuovi casi per Comune della provincia di Siena