Covid, il contagio in 13 Comuni del Senese

La Valdelsa è l'area con il maggior numero di nuovi casi. Eseguiti 450 tamponi circa. Sono 4 i positivi ricoverati a "Le Scotte"

SIENA — Sono 22 i nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Siena, 2 in meno rispetto al giorno precedente.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 449 tamponi ed in 4 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Sempre più giovani contraggono la malattia. Su 22 nuovi casi, infatti, ben 18 hanno un'età compresa tra 0 e 34 anni.

Il virus è stato riscontrato in 13 Comuni del territorio e più precisamente:

Comune Nuovi Casi Abbadia San Salvatore 1 Chianciano Terme 1 Colle Di Val D'Elsa 4 Montalcino 2 Montepulciano 1 Monteriggioni 1 Monteroni D'Arbia 1 Poggibonsi 4 San Gimignano 3 Sarteano 1 Siena 1 Sovicille 1 Torrita Di Siena 1

Sul fronte ricoveri, al "Santa Maria alle Scotte" ci sono 4 pazienti in bolla Covid, nessuno in condizioni più gravi. Al "San Donato" di Arezzo ci sono sempre 3 pazienti, di cui 2 in "Terapia Intensiva" e 1 in "Degenza Covid". Al "Misericordia" di Grosseto, invece, i degenti salgono a 15 con un contagiato ricoverato in "Rianimazione".

Attualmente ci sono 248 senesi ancora positivi mentre aumentano le quarantena che balzano dalle 421 di ieri alle 492 di oggi. Ricordiamo che si tratta di persone che si trovano in isolamento domiciliare perché contatti di caso.

Nella Asl Toscana Sud Est i contagiati odierni sono 87 (ieri erano 70) e di questi 38 risiedono nell'Aretino, 22 nel Senese, 26 nel Grossetano e 1 extra Asl.

In Toscana oltre 500 nuovi positivi. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.