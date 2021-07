Covid, il contagio in 7 Comuni del Senese

Nel capoluogo il maggior numero di casi. Eseguiti 450 tamponi. Aumentano i ricoverati in tutti gli ospedali dell'Area Vasta

SIENA — Le nubi del Covid tornano ad "offuscare" l'estate senese. Sono 13 i casi odierni in tutta la provincia. Tra ieri e oggi, quindi, ben 25 nuovi positivi, numeri ai quali non eravamo più abituati.

Il contagio è stato riscontrato in 7 Comuni del territorio e più precisamente:

- Siena città 5 casi.

- Colle Valdelsa 1 caso.

- Sovicille 1 caso.

- Monteriggioni 1 caso.

- Castelnuovo Berardenga 1 caso.

- Murlo 1 caso.

- Piancastagnaio 3 casi.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 450 tamponi e solo un senese è stato dichiarato definitivamente guarito.

Oggi la Asl ha comunicato che in tutta la provincia sono state somministrate oltre 226mila dosi di vaccino. Oltre 83mila i senesi completamente immunizzati. E questa è una buona notizia visto che il vaccino è un'"arma" fondamentale per arginare il contagio.

Aumentano i ricoverati. A "Le Scotte", infatti, ci sono 7 pazienti in bolla Covid.

Al "San Donato" di Arezzo 2 persone si trovano in "Terapia Intensiva", mentre al "Misericordia" di Grosseto i degenti sono 11.

Attualmente ci sono ancora 100 senesi positivi mentre salgono a 151 le persone che si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i casi odierni sono 32 e di questi 9 sono residenti nell'Aretino, 13 nel Senese, 9 nel Grossetano e 1 extra Asl.

In Toscana il contagio sale. In 7 giorni sono stati riscontrati ben 713 nuovi positivi. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.