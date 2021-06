Covid, solo 3 casi e tutti a Radda in Chianti

Il numero dei nuovi contagiati si mantiene sempre ai minimi termini. Nel Senese ci sono invece altri 20 guariti

SIENA — Ancora pochissimi casi di Coronavirus in provincia di Siena. Sono ancora 3 i nuovi contagiati (come ieri) e sono tutti a Radda in Chianti.

Diversi i tamponi eseguiti dalla Asl. Nelle ultime 24 ore l'Azienda Sanitaria ha controllato 571 persone ed ha dichiarato definitivamente guariti 20 senesi.

La situazione dei ricoverati negli ospedali. Al "San Donato" di Arezzo ci sono sempre 8 pazienti in bolla Covid (stesso numero del giorno precedente) . Al "Misericordia " di Grosseto i degenti sono ancora 14 (come ieri) e di questi 1 si trovano in "Terapia Intensiva".

Attualmente ci sono ancora 181 senesi positivi mentre in 309 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta sono 10 i nuovi positivi e di questi 4 sono residenti nell'Aretino, 3 nel Senese e 3 nel Grossetano.

In Toscana ci sono altri 60 contagiati. Clicca qui per leggere i dati regionali sul Coronavirus.