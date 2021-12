Covid, ancora un'impennata di contagi nel Senese

Afghanistan, donne in piazza a Kabul: i talebani sparano per disperdere protesta

Sono 231 i casi odierni e tra questi molti giovani. Il virus è stato riscontrato in 25 Comuni. Nel capoluogo il maggior numero di positivi

SIENA — Continua a salire la curva del contagio nel Senese. Sono 231 i positivi odierni in tutta la provincia, mentre ieri erano 197.

Continuano a sommarsi i casi a Siena città dove ci sono altri 82 positivi (ieri 62). Molti nuovi contagiati anche in Valdelsa dove spiccano i dati di Poggibonsi (19), Monteriggioni (18), Colle Valdelsa (17), Sovicille (15).

Nelle ultime 24 ore la Asl ha controllato 2.264 persone (ieri 1.103) ed in 66 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Rispetto ai 231 casi odierni in 50 sono minorenni, 78 hanno un'età compresa tra 19 e 34 anni e 59 sono i 40enni.

Intanto la Asl ha diffuso l'aggiornamento sulle vaccinazioni. Nel Senese, ad oggi, sono state 468.243 le somministrazioni totali, delle quali 201.867 prime dosi, 187.243 seconde inoculazioni e già 79.133 terze dosi cosiddette "booster".

Aumento del numero dei ricoverati a "Le Scotte". All'ospedale senese ci sono 46 pazienti (ieri 44) e di questi 6 si trovano in "Terapia Intensiva", 36 nel setting di media intensità, 2 in degenza ordinaria e 2 in area Covid pediatrica. L'Azienda Ospedaliera Universitaria rende noto che rispetto a ieri ci sono stati 6 ingressi e 4 dimissioni.

Per quanto riguarda l'Area Vasta, invece, all'ospedale aretino del "San Donato" ci sono 20 pazienti (come ieri) e tra questi 3 si trovano in "Rianimazione" (ieri erano 2) e 17 in degenza Covid. Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti sono 35 (ieri 38), compresi 9 casi in "Terapia Intensiva".

Attualmente sono 2.177 i senesi ancora contagiati (ieri 2.007), mentre passano da 4.229 a 4.745 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i nuovi positivi sono 652 (ieri 565) e di questi 313 risiedono nell'Aretino, 231 nel Senese, 103nel Grossetano, 5 extra Asl.

Ecco i dati del contagio odierno Comune per Comune: