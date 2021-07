I numeri della vaccinazione anti Covid nel Senese

Ecco la panoramica fornita dalla Asl con la suddivisione per fasce d’età e territori. D’Urso “ buoni i dati e sopra alla media regionale”

SIENA — Ecco le vaccinazioni in provincia di Siena per classi di età. Questo il quadro che fornisce oggi la Asl Toscana Sud Est e vale veramente la pena osservare i dati con attenzione in quanto forniscono un’importante fotografia della situazione.

La tabella con il dettaglio

Età Popolazione SIENA Percentuale approssimativa di vaccinati con prima o con entrambe le dosi TOSCANA Percentuale approssimativa di vaccinati con prima o con entrambe le dosi 16 - 29 33.689 42,83% 37,67% 30 - 39 28.246 51,15% 49,51% 40 - 49 37.366 52,42% 49,69% 50 - 59 41.820 76,63% 73,45% 60 - 69 33.910 83,53% 82,61% 70 - 79 28.615 90,04% 88,81% Over 80 25.324 95,95% 92,72% Totale over 16 228.970 69,53% 66,87%

Vaccinazioni provincia di Siena per zone

Zona Popolazione totale over 16 ZONA Percentuale approssimativa di vaccinati con prima o con entrambe le dosi TOSCANA Percentuale approssimativa di vaccinati con prima o con entrambe le dosi ZONA Popolazione da vaccinare Alta Valdelsa 54.389 67,14% 66,87% 17.130 Amiata Senese Valdorcia Valdichiana Senese 66.241 70,14% 66,87% 19.212 Senese 108.340 71,31% 66,87% 30.170

“I risultati della campagna vaccinale nella provincia di Siena sono particolarmente buoni anche per quanto riguarda la popolazione residente, oltre che numero assoluto di somministrazioni – commenta il direttore generale della Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso –. In totale hanno già ricevuto almeno una dose sette senesi su dieci con oltre sedici anni. La copertura degli ultraottantenni è praticamente totale, così come quella delle persone tra 70 e 79 anni. In generale, per tutte le fasce d’età e in ognuna delle tre zone distretto in cui è divisa la provincia, la copertura media è superiore a quella regionale. Risultati che sono frutto dell’impegno e della capacità della struttura aziendale, di tutti gli operatori sanitari e amministrativi impegnati in prima linea con il sostegno delle associazioni di volontariato.

Ma l’impegno deve continuare su tutti i fronti: domani riaprirà il portale regionale per le prenotazioni, con la novità della fascia d’età 12-15 anni, i centri continueranno a lavorare a pieno ritmo tutta l’estate per arrivare a settembre con il raggiungimento della massima diffusione delle somministrazioni. Accanto a tutto ciò, è necessario continuare a rispettare quelle norme di sicurezza che svolgono un ruolo fondamentale nella limitazione della diffusione del virus”.