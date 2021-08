Mercato nel Campo, via alle adesioni

Per l'edizione 2021 il termine delle domande è il prossimo 27 settembre. La manifestazione è in programma il 4 e 5 dicembre

SIENA — Il Comune di Siena ha pubblicato le norme di partecipazione alla XIV edizione del “Mercato nel Campo”, in programma per il 4 e 5 dicembre 2021. I moduli per la domanda di partecipazione saranno spediti a partire dal 30 agosto dalle associazioni di categoria ai rispettivi soci.

Le domande di partecipazione potranno essere inviate entro le 13 del 27 settembre. L'elenco delle domande ammesse alla partecipazione e quello delle domande non ammesse verrà pubblicato nei primi giorni del mese di ottobre 2021.

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Statistica, Polo per il Cittadino e le Imprese. Tutte le informazioni sono comunque reperibili sul sito del Comune di Siena (https://www.comune.siena.it/La-Citta/Economia/Mercato-nel-Campo-2021). Le tipologie merceologiche ammesse al “Mercato nel Campo” saranno quelle già individuate e descritte nella relazione tecnico-scientifica a firma del prof MaurizioTuliani realizzata in occasione delle precedenti edizioni. Il “Mercato nel Campo” ha come finalità la promozione del territorio senese, delle sue tradizioni, dei suoi prodotti tipici e mestieri tradizionali nonché di quelli toscani.