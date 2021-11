Rimane alta la curva del Covid nelle scuole senesi

Ad oggi sono 115 i positivi tra studenti, insegnanti e personale non docente. Lieve calo rispetto alla settimana scorsa, ma dato sempre significativo

SIENA — Resta alto il dato rispetto alla settimana scorsa. Nelle scuole del Senese c'è ancora il numero maggiore di contagiati di tutta l'Area Vasta. Sono 115 i positivi (giovedì scorso erano 145) e di questi 85 sono studenti, 27 insegnanti e 3 non docente.

Per quanto riguarda le classi poste in quarantena la Asl Tse comunica che le nuove normative che la regolano hanno reso particolarmente complessa l’attività di estrazione e di elaborazione dei dati, per cui nel report odierno non compaiono i dati relativi alle quarantene ma solo quelli che riguardano i contagi tra studenti, insegnanti e personale scolastico. L'aggiornamento verrà fornito comunque domani.

In tutta l'Area Vasta i contagiati negli Istituti scolastici sono 242 (la settimana scorsa erano 319). A Siena ancora il maggior numero di casi (115) mentre a Grosseto (84). Sono ancora 4 (2 studenti e 2 insegnanti) quelli provenienti da altre Asl.

Nel dettaglio vediamo che la Asl Toscana sud-est ha attualmente in carico 186 studenti.

Tra i docenti 34 casi sono stati riscontrati nella fascia 41-55 anni.