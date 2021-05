Superbonus 110%, accordo Mps ed Estra Clima

Una partnership per la riqualificazione energetica rivolta alla sostenibilità sociale e ambientale relativa alla cessione dei crediti fiscali

SIENA — Banca Monte dei Paschi di Siena e Estra Clima Srl, società del gruppo Estra che opera nel settore del risparmio energetico, hanno sottoscritto un accordo per la cessione di crediti fiscali generati a seguito degli interventi di riqualificazione energetica, rientranti nella normativa del Decreto Rilancio, nell’ambito delle misure sul Superbonus 110%.

La partnership include anche una convenzione di reverse factoring perfezionatacon MPS Leasing & Factoring, che consente ai fornitori di Estra Clima Srl di accedere ad un plafond creditizio messo a disposizione da MPS Leasing & Factoring per smobilizzare i crediti commerciali. L'operazione si sostanzia in un programma di Supply Chain Finance, che permette di ottimizzare la gestione del fabbisogno finanziario aziendale e conferma il percorso del Gruppo Montepaschi verso un modello di sviluppo sostenibile.

Nell’ambito dell’accordo Estra Clima ha agito in qualità di general contractor ed assume il ruolo di responsabile dei materiali e delle tecniche utilizzati per la realizzazione dei progetti di riqualificazione energetica. Estra Clima, attiva principalmente in Toscana e nelle Marche, si occupa da anni di progettazione, riqualificazione tecnologica e gestione di impianti tecnologici. È accreditata fra le E.S.Co, acronimo di Energy Service/saving Company: le società di servizi energetici che si occupano del finanziamento (diretto o indiretto) e di tutte le fasi progettuali relative ad interventi di riqualificazione, garantendo il risparmio energetico e prevedendo una remunerazione direttamente proporzionale al risparmio di energia ottenuto.

“Banca Monte dei Paschi di Siena è da sempre vicina alle piccole e grandi realtà che operano sui nostri territori e che con il loro lavoro portano un valore aggiunto a tutta la comunità – ha commentato Maurizio Bai, Responsabile Direzione Rete di Banca Mps -. Un supporto fondamentale soprattutto in un momento come questo in cui sono ancora più importanti interventi concreti a favore di privati e aziende per accompagnare la ripresa. L’accordo con Estra Clima va in questa direzione e conferma l’impegno della Banca per la valorizzazione del patrimonio immobiliare italiano e la storica attenzione ai temi della sostenibilità sociale e ambientale”.

"I nostri clienti – afferma Francesco Macrì, Presidente di Estra Clima - possono cedere il loro credito, azzerando così la propria esposizione finanziaria. In questo modo realizzano un intervento a costo zero. Ed Estra Clima, oltre che effettuare gli interventi, pensa a tutto, sollevando i clienti dagli adempimenti amministrativi e burocratici, a volte non semplici, che queste pratiche necessitano".

“Siamo convinti che il superbonus possa essere l’occasione per dare forza alla riqualificazione energetica degli edifici privati delle città, con benefici plurimi – sottolinea Alessandro Piazzi, Amministratore Delegato di Estra- risparmio per i cittadini, rigenerazione urbanistica e soprattutto un minor impatto ambientale. Le misure introdotte sono fondamentali per compiere quella svolta di cui necessita il paese verso l’innovazione tecnologica e la cultura del risparmio energetico”.