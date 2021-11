Traffico rivoluzionato per la visita di Mattarella

Con l'arrivo del Presidente della Repubblica per l'inaugurazione dell'anno accademico al complesso di San Francesco tante strade saranno chiuse

SIENA — Disagi e tante strade sbarrate lunedì prossimo, 15 novembre, sarà una giornata complicata per chi si deve spostare per Siena. In occasione della visita del Presidente della Repubblica alla cerimonia di inaugurazione per il 781° anno accademico dell’Università degli Studi di Siena, secondo le direttive della Questura, sono state disposte delle modifiche temporanee alla viabilità.

Dalle ore 8 alle 13 numerose le via interdette al traffico: via di Vallerozzi, nel tratto compreso tra via Simone Martini e via del Pian d’Ovile, piazza di Ovile, via degli Orti, via di Mezzo, via dei Rossi, tra l’inserzione con via del Comune e Banchi di Sopra, e tra il civico 88 e piazza San Francesco, compresa, via e piazza dell’Abbadia, piazza Fabio Bargagli Petrucci e via della Stufa Secca.

Inoltre divieto di transito anche nella parte compresa da Porta Ovile a piazza San Francesco e da quest’ultima verso via Giuseppe Garibaldi, ad eccezione dei veicoli al seguito del Presidente Mattarella per il tempo necessario allo spostamento del corteo.

Per venire incontro alle esigenze dei residenti con permesso Ztl sarà gratuita la sosta sostare nel parcheggio “San Francesco”, fino a un massimo di 90 auto, dalle 20 di domenica 14 fino alle 20 di lunedì 15 novembre. A ciò si aggiunge la sosta nei parcheggi in struttura di viale Sardegna, via Simone Martini e viale Pietro Toselli.

Infine divieto di sosta, con rimozione forzata, per tutti i veicoli su entrambe le carreggiate anche in strada del Petriccio e Belriguardo nell’area tra la stazione di servizio Tamoil e in tutti gli accessi lungo il percorso che sarà compiuto da Mattarella in arrivo e in uscita dalla città. Una certa emozione si respira nella città del Palio per una visita gradita e prestigiosa, nonostante i conseguenti disagi che potrà causare.