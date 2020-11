​Tutti svegli, c'è la notte della ricerca

Domani scatta la non stop per conoscere le nuove frontiere della scienza e della cultura

SIENA — Due giorni immersi nel futuro. Lontano dal Covid. E’ tutto pronto, domani e sabato Siena vive la notte dei ricercatori: una maratona della ricerca con cinquanta eventi multimediali curati anche dalle sedi universitarie di Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno.

Quest’anno la kermesse avrà una versione completamente digitale, nel rispetto delle norme anti-contagio, ma neppure la pandemia riesce a fermare il tradizionale appuntamento di divulgazione scientifica, con al centro il dialogo tra i ricercatori e il pubblico. Obiettivo: far conoscere, attraverso un linguaggio semplice e accattivante, il grande lavoro dei laboratori, delle biblioteche e degli spazi della ricerca dell'Università di Siena e dell'Università per Stranieri di Siena.

Dagli studi classici al diritto all’economia circolare alla nutraceutica passando per le scienze sociali e l'astronomia: un mondo di temi che animeranno la due-giorni di maratona digitale che scatta domani a partire dalle 10, in diretta su Fb e YouTube.

L'Università per Stranieri sarà presente con laboratori di lingue per adulti e per bambini.

Non solo: l’Osservatorio astronomico accompagnerà i cittadini a vedere le stelle, con una diretta preceduta e seguita da un live online musicale e acustico organizzato dagli studenti dell'Ateneo senese.

La mattina di sabato (28 novembre) sarà animata dalla Maratona della ricerca dell’Università per Stranieri di Siena.

Il programma di Bright-night 2020 Siena, organizzata grazie alla collaborazione tra i due Atenei e le istituzioni del territorio, è disponibile sulle pagine sito https://www.bright-night.it/enti-di-ricerca/unive... e https://www.bright-night.it/enti-di-ricerca/unive...