Bloccato il "postino" dei biglietti del terrore

Era mesi che l'autore dei biglietti gialli terrorizzava gli abitanti dell'Amiata grossetana. I carabinieri sono riusciti a fermarlo e a denunciarlo

ARCIDOSSO — Il misterioso autore dei biglietti gialli è stato trovato. I carabinieri di Arcidosso lo hanno fermato mentre stava imbucando in una cassetta delle lettere uno dei biglietti che hanno terrorizzato gli abitanti del grossetano per diversi mesi.

Nelle tasche dell'uomo, che aveva appena finito un raid nel paese, sono stati trovati centinaia di biglietti con frasi inquietanti come "non vi basterà la vita per pagare i danni causati dalla carogna".

L'autore dei biglietti è un uomo di 45 anni residente a Terni, con diversi precedenti penali e fogli di via da Comuni dell'Umbria, Marche e Lazio.

L'uomo è stato denunciato per vilipendio delle istituzioni, pubblicazione e diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico, procurato allarme, molestia o disturbo alle persone.