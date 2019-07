Maltempo, uno sportello per i risarcimenti

Il goveratore Rossi ha incontrato il sindaco Ghinelli e le associazioni di categoria: "Se necessario copriremo le spese di somma urgenza"

AREZZO — ll presidente della Regione Toscana Enrico Rossi è andato nell'aretino per incontrare il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, i cittadini e le imprese e fare il punto sui danni subiti nell'evento alluvionale di sabato 27 e domenica 28 luglio. La Regione ha proclamato l'emergenza regionale e auspica che il governo la trasformi in emergenza nazionale stanziando fondi per interventi urgenti. Nel caso che da Roma non arrivassero fondi, Rossi ha comunque promesso che la Regione finanzierà le opere necessarie alla messa in sicurezza.

Il presidente, presente ad Arezzo insieme ad alcuni assessori della sua giunta, ha fatto sapere che la prossima settimana verrà aperto in città, negli uffici del Genio civile, uno sportello per aiutare privati e aziende a compilare i moduli per richiedere i danni, la cui quantificazione è in corso.