Sanitari contagiati sull'Amiata e in Valtiberina

TOSCANA — A Sansepolcro primo caso di Covid-19. A contrarre il virus una donna, operatrice sanitaria che lavora in ospedale ma non a Sansepolcro. Quando è risultata positiva al tampone la signora era già in isolamento volontario. Le condizioni di salute sono buone e si trova nella sua casa.

A renderlo noto il sindaco Mauro Cornioli con una nota in cui spiega che la donna "essendo una professionista del settore, ha seguito tutti i protocolli del caso, osservando fin da subito un rigido isolamento anche in ambito familiare, con grande rispetto sia verso i familiari e che verso la comunità intera".

A Castel del Piano invece i sanitari contagiati sarebbero cinque, quattro infermieri che lavorano nel locale ospedale e un medico transitato nel nosocomio per un giorno. A darne notizia il quotidiano on line Il Giunco e, su Facebook, l'amministrazione comunale di Seggiano (vedi qui sotto il post).