Due nuovi casi di covid-19 a Castiglione d'Orcia

Lo ha reso noto il Comune dopo aver ricevuto comunicazione della positività di un uomo e una donna residenti nel territorio comunale

CASTIGLIONE D'ORCIA — Ci sarebbero due nuovi casi di coronavirus a Castiglione d'Orcia. Lo ha reso noto il Comune per mezzo della sua pagina Facebook dopo aver ricevuto comunicazione della positività.

Si tratta di un uomo e una donna, già in carico al servizio sanitario e ricoverati in strutture ospedaliere.

L'Amministrazione comunale è in costante contatto con la Regione Toscana e le autorità sanitarie e sta monitorando attentamente l'evolversi della situazione.

Il Sindaco invita ancora una volta tutti i cittadini ad ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE alle raccomandazioni diffuse in questi giorni dalle autorità sanitarie e governative in materia di igiene, a non improvvisare nessun tipo di comportamento e a rimanere a casa.

Vi preghiamo ancora una volta di RIMANERE A CASA!!!