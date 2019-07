Allerta arancione per temporali e grandinate

La protezione civile ha diramato l'allerta su tutto il territorio regionale con particolare attenzione alla zona sud della Toscana

ABBADIA SAN SALVATORE — Il maltempo ha interrotto l'estate e continuerà a farlo nelle prossime ore quando le condizioni meteo peggioreranno ancora portando temporali e possibili grandinate in particolare nella zona sud della Toscana. La sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha diramato per questo una nuova allerta per rischio idrogeologico a partire dalle 20 di stasera.

Il codice di allerta passerà da 'giallo' ad 'arancio' tra la mezzanotte e le 13 di domani su tutta la parte meridionale della regione e sull'arcipelago. Codice giallo in tutte le restanti aree della Regione. Sono possibili forti colpi di vento e grandinate.

Dalla tarda mattinata di domani è previsto un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche.