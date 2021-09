Montagna in fiamme, bruciano i boschi di castagni

Dieci incendi gravi hanno interessato la Toscana nelle ultime 24 ore, uno si è sviluppato alla Marrona tra i boschi di castagni e le olivete

CASTEL DEL PIANO — Un incendio boschivo ha impegnato i volontari dell'Amiata, le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio in un bosco di castagni e olivete in località Marrona, nel Comune di Castel del Piano in provincia di Grosseto.

La sala operativa della Regione Toscana ha inviato due elicotteri mentre a terra squadre di volontariato antincendio e operai forestali sono impegnate nelle operazioni di spegnimento in zone impervie e di difficile accesso e, sotto il coordinamento dei direttori delle operazioni del sistema regionale antincendio stanno cercando di spengere le fiamme prima della notte.

Una squadra VAB Amiata è intervenuta a Castel del Piano mentre un'altra è stata impegnata nelle operazioni di spegnimento di un incendio in Località Montecucco nel Comune di Cinigiano.

Sul posto anche uomini e mezzi della Unione comuni Amiata sud e vigili del fuoco.