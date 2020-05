Sanificati tutti i supermercati a Castel del Piano

Continuano senza sosta le operazioni di sanificazione: oggi è toccato ai supermercati, anche i carrelli e gli esterni sanificati con il vapore

CASTEL DEL PIANO — Operazioni di sanificazione e igienizzazione a Castel del Piano per contrastare il Covid-19. Le attività sono svolte da Sei Toscana su richiesta delle Amministrazioni comunali e rientrano fra gli interventi straordinari messi in campo per il contrasto della diffusione del Covid-19.

A Castel del Piano il servizio, che vede l’utilizzo di un macchinario capace di emettere vapore a 140°, ha interessato tutte le aree dei supermercati cittadini.