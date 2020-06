Covid, contagio fermo nel grossetano

Stati Generali, von der Leyen parla in italiano: «Grazie Italia, l'Europa s'è desta»

GROSSETO — Situazione dei contagi da coronavirus sotto controllo in provincia di Grosseto: la Asl Toscana Sud Est, infatti, nel suo bollettino quotidiano non segnala nuovi casi positivi né decessi. In tutto, quindi, il numero dei positivi e dei morti, dall'inizio dell'emergenza sanitaria nel territorio di Grosseto resta rispettivamente, 396 e 23. Gli ultimi due casi di positività al Covid sono stati segnalati lo scorso 10 giugno.

In tutto il territorio della Asl sud est che comprende le provincie di Arezzo, Siena e Grosseto non si sono registrati nuovi casi di positività.

I guariti sono 4 in totale di cui 3 in provincia di Arezzo e 1 in provincia di Siena.

Gli attualmente positivi nella Asl Toscana sud est sono 31, di cui: 16 persone sono in isolamento domiciliare, 8 in Ospedale, 3 in RSA, 4 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1353. Tra ieri e oggi sono stati effettuati 633 tamponi.