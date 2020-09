Covid, nel Grossetano un bambino tra i nuovi casi

Sono 14 i nuovi casi segnalati nella Asl di riferimento mentre la Toscana supera ancora una volta i 100 casi registrati nelle ultime 24 ore

GROSSETO — Nelle ultime 24 ore sono stati evidenziati nella Asl Toscana sud est 14 nuovi casi, 4 nel Grossetano.

Nel dettaglio i nuovi casi segnalati si trovano a Castel Del Piano, un bambino di 7 anni asintomatico già in isolamento domiciliare in quanto contatto di un caso noto. A Grosseto un uomo di 31 anni ed una donna di 40 anni già in isolamento domiciliare, in quanto contatti di un caso rientrato dall’Ecuador. A Monte Rotondo Marittimo una donna di 20 anni asintomatica, già in isolamento domiciliare in quanto rientro dalla Macedonia.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento 4 contatti per i casi di Grosseto che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Ci sono 4 ricoverati presso le Malattie infettive dell’Ospedale Misericordia di Grosseto.

Al momento nella Asl Toscana sud est sono 2.742 persone sono in già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di 2077 tamponi.

In Toscana sono 12.292 i casi di positività al Coronavirus, 113 in più rispetto a ieri. I guariti crescono, sono 41 in più e raggiungono quota 9.260. I test eseguiti hanno raggiunto quota 576.120, 8.354 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 1.889. Oggi non si registrano nuovi decessi. L'età media dei 113 casi odierni è di 40 anni circa per il 62% asintomatici. Delle 113 positività odierne, 6 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 1 per motivi di vacanza; 9 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane; 4 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 77, 2 in più rispetto a ieri, 8 in terapia intensiva.