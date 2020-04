Covid, nel grossetano record di guariti

Si registra un nuovo caso positivo al Covid-19 in provincia di Grosseto. Ci sono 18 guariti tra ieri e oggi. Il totale dei casi sale a 373

GROSSETO — Nelle ultime 24 ore si registra un solo nuovo caso di coronavirus in provincia di Grosseto. Secondo i dati diffusi dall'Asl Toscana sud est si tratta di una persona di 45 anni di Grosseto città. Dall'inizio dell'emergenza di Covid-19 nel Grossetano sono stati 373 i contagi e nel Comune di Grosseto 208. Tra ieri e oggi sono guarite 18 persone: 13 a Grosseto, 1 a Massa Marittima, 1 a Gavorrano, 3 a Roccastrada.

Nelle ultime 24 ore non si registrano decessi nel grossetano, le vittime quindi restano 16.

Nella Asl sud est sono 10 i nuovi casi di coronavirus: 7 in provincia Arezzo (5 a Bucine e 2 ad Arezzo), 2 in provincia di Siena (1 a Sinalunga ed 1 a San Gimignano), 1 in provincia di Grosseto (Grosseto città).

A livello regionale sono 9.147 i casi di positività al coronavirus, 132 in più rispetto a ieri. I test eseguiti hanno raggiunto quota 127.394. Si registrano 18 nuovi decessi: 10 uomini e 8 donne, con un’età media di 83 anni.