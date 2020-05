Covid, nessun nuovo caso nel grossetano

Dai tamponi analizzati nelle ultime ventiquattro ore non sono emersi nuovi casi di coronavirus in provicia di Grosseto

GROSSETO — Nelle ultime 24 ore non sono emersi un nuovi casi di Covid-19 in provincia di Grosseto. Lo rende noto l'Asl sud est nel ruo report giornaliero sulla diffusione del coronavirus. Le persone contagiate da inizio epidemia sono 392 e le vittime 21.

Complessivamente, nel territorio di competenza dell'azienda sanitaria, che comprende le province di Grosseto, Arezzo e Siena, la situazione dalle 14 di ieri alle 14 di oggi non evidenzia nuovi casi. I guariti, invece, sono 10 di cui: 6 in provincia di Arezzo, uno in provincia di Grosseto e 3 in provincia di Siena. 1.208 il totale dei guariti

I casi in carico attualmente sono 211. Tra questi 119 persone sono in isolamento domiciliare, 29 in ospedale.

Fino ad oggi, in Toscana si sono registrati complessivamente 10.070 casi di positività al Coronavirus, 3 in più rispetto a ieri. I guariti raggiungono quota 7.527. Gli attualmente positivi sono oggi 1.522. Rispetto a ieri si registrano 6 nuovi decessi: 3 uomini e 3 donne, con un’età media di 79,5 anni.

Intanto continuano a diminuire le persone ricoverate nei reparti covid, che oggi sono complessivamente 179, 10 in meno rispetto a ieri. 34 sono in terapia intensiva. È il punto più basso raggiunto dal 12 marzo 2020 per i ricoveri totali.